“Quiero volver con mi ex, pero ella no quiere. Yo leo su columna y veo que muchas personas le escriben sobre casos como el mío, pero me cuesta aceptar que ella ya no quiera nada, si es así, lo voy a aceptar, pero a veces quiero insistir y vivir con ella, pero ahora haciendo las cosas diferentes, aunque sé que ya es tarde”.

"A veces quiero insistir para poder a vivir con ella, pero esta vez haciendo las cosas diferentes, aunque sé que ya es tarde”, dice el lector.

1. No es fácil, pues es duro aceptar que la otra persona ya no quiere andar con usted y se enfrenta al camino de la ruptura. Una relación se puede terminar por muchas razones, pero particularmente en este caso cuando uno de los dos dice: “ya no más”, ya sea porque lo decidió a nivel personal o porque es un “ya no más” como resultado de lo que su pareja cultivo en su corazón, así que insistir es un proceso doloroso cuando esto está claro.

2. Este no es el momento de la culpa, ni de la añoranza, es el momento del aprendizaje. Quizá ya no se pueda hacer más por lo que hoy forma parte de su pasado, pero podría ser el inicio de un nuevo comienzo a nivel afectivo, en tanto, esta experiencia le enseña a amar de una manera renovada, estable y sana.

3. Cuando una relación se acaba y se han agotado todas las vías de resolución, lo que corresponde es hacer una separación respetuosa de la decisión de la otra persona, respetar el espacio privado y las redes sociales de su pareja, para no exponerse a más dolor y creer que lo mejor esta por venir. Si trabaja en estabilizarse, no en insistir en algo, que hoy no es un proyecto de dos. Buscarla más o no es su decisión, pero cuando la realidad se impone: aceptar y comprender es importante.

4. ¡Cuidado! Cuando está rogando que la realidad sea otra, lejos de ayudarle lo que está haciendo es crear mayor tensión, mayores complicaciones emocionales. ¡Cuidado! Insistir no permite cerrar el ciclo y quizá sea hora de analizar si este es el camino que debe seguir.