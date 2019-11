“Quisiera volver a intentarlo con mi ex, él ha sido una persona muy celosa y complicada. La mamá me dice que no ha estado bien, que casi no le habla a nadie, que sale muy temprano a trabajar y llega tardísimo, que los fines de semana se pierde. La señora dice que él me quiere mucho y que quiere regresar conmigo. Él no me habla, ni contesta mis llamadas, pero creo que tal vez podríamos intentarlo y así pueda ordenar su vida”.