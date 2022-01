“Quisiera conocer a alguien, pero quedé muy desgastada de la relación anterior”

Ansiedad y tristeza La sanación interior es muy importante. Foto: Cortesía (Cortes)

“Quisiera darme la oportunidad de conocer a alguien este año, pero estuve nueve años en una relación y quedé desgastada, por lo que me da temor que las cosas no funcionen si me doy una oportunidad con alguien”.

1. Reconocer la necesidad de abrirse a oportunidades en la vida es una buena forma de empezar el año, como un eje motivacional para tomar decisiones y va más allá de la idea de estar con alguien.

2. Hay que considerar que si desea una nueva oportunidad en el amor tiene que revisar varias cosas:

a. La sanación interior, ya que es importante trabajar en resolver el dolor de las historias pasadas con el objetivo de que no afecten sus decisiones.

b. Hay que revisar si su vida está cargada de experiencias positivas que le permitan relacionarse con nuevas personas desde la satisfacción personal y desde ahí evaluar si existe o no la posibilidad de reconstruir una relación.

c. No precipitarse, procurando que toda elección no sea una compensación del pasado o del dolor vivido, sino un proyecto de realización, que le permita reconocer si existen o no afinidades con esa nueva persona.

d. Cuando el pasado se convierte en un eje determinante para interpretar lo que pasa en su presente hay que trabajar ese proceso para que sus elecciones no se vean distorsionadas.

3. Darse una nueva oportunidad no solo se trata de estar con alguien, porque quiere estar con alguien, sino porque ha desarrollado un proyecto de vida en el que la realización personal, la creatividad, la búsqueda de intereses personales, han marcado nuevas rutas y le permiten tener nuevas experiencias.

4. Debe revisar qué tan abierta está en la vida y asumir una actitud protagonista, que la lleve a crear nuevas oportunidades y no vivir desde una actitud pasiva desde donde espera que todo se resuelva de forma mágica.

5. Cuando quiere cambios en la vida tiene que tener mucha certeza sobre por qué quiere ese cambio y definir muy bien qué tipo de cambio es el que desea con el objetivo de hacer elecciones más conscientes.