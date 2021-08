“Quisiera creer que mi pareja por fin va a cambiar”

“Mi pareja y yo hemos tenido varias rupturas y al final volvemos a lo mismo. Yo quisiera creer que él realmente va a cambiar, porque me está pidiendo una oportunidad. Le he dicho que no estoy segura, por lo que se enoja muchísimo y me dice que el problema es que yo nunca confío en él”.

1. “Volvemos porque no sabemos cómo irnos”. Esta frase es muy popular y es conocida como el síndrome de “ni contigo, ni sin ti”. El tema de fondo en su pregunta es muy amplio y no puede ser tomado a la ligera, sobre todo cuando usted habla de un proceso de heridas emocionales que ha tomado años debido a múltiples rupturas y de oportunidades que terminan siempre en un escenario doloroso.

2. Un error en este tipo de procesos es cuando una persona evalúa el hecho desde esta óptica: ¿cómo creerle?, ¿cómo confiar?, ¿cómo olvidar?, pues esto solo es una parte del proceso. Se necesita de dos personas abiertas a una transformación que reconozcan sus oportunidades de mejora y trabajen en ellas.

3. Cuando hay afecto o una historia juntos es realmente complicado decir: “ya no más”, para enfocarse en olvidar y no recordar para sentir que esta vez sí va a funcionar, pero este no es el camino. El camino de la recuperación pasa por la identificación, la comprensión y la implementación de acciones muy concretas para que una persona pueda funcionar.

4. Creer que las cosas van a funcionar porque sienten que esta vez si lo van a lograr es una visión muy emocional carente de realidad, sobre la cual no se puede construir una relación. Pero si dos personas clara y abiertamente se permiten una transformación integral bajo un esquema terapéutico, esto cambia el pronóstico, porque solo cuando son capaces de enfrentar, resolver y asumir las cosas desde la raíz se podrá hacer un proceso de reconocimiento, de mucha honestidad personal y alejarse de la culpabilización, los señalamientos y las críticas.