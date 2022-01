“Quisiera recuperar a mi novia, aunque le fui infiel”

“Quisiera recuperar a mi novia. Ella me había dejado muy claro no era una mujer de perdonar una infidelidad, pero le di vuelta y ella fue radical. Le he explicado que solo fue una vez, que fue solo sexo y que no hubo amor, pero ella no quiere dar el brazo a torcer. ¿Qué podría hacer para conquistarla otra vez? Ella me ha dicho que la deje en paz, pero soy de los que lucha hasta el final”.

1. Eso es algo que usted debería evaluar. Podría empezar por respetar la distancia, porque ella le terminó. Lo cierto es que como en cualquier otra relación había un acuerdo de lealtad, se negoció un estructura de condiciones hacia el respeto, la confianza y la fidelidad, y usted lo transgredió, por lo que ella ejecutó el acuerdo.

2. Tiene que entender que independientemente de lo que haga, si la otra persona tomó una decisión y no quiere darle oportunidad, a usted le toca respetar. Nadie está obligado a dar una oportunidad porque la otra persona así lo quiere. Ella tenía una posición, la sostiene, la mantiene y es absolutamente respetable.

3. Resulta invasivo e incluso a veces transgrede los límites estar exigiendo, pidiendo o planteando una oportunidad que la otra persona no quiere dar. Empezar a llamar, a molestar, incluso, hasta acosar con detalles que no desean ser recibidos. Había unas reglas, ella se afilió a ellas, porque responde a sus principios de vida y usted no las siguió. La conclusión es esta y debería respetar.

4. Si usted considera que esto no es justo, analice, revise y piense de esta manera: ¿la semilla que usted sembró qué fruto dio? Ella no está terminando por un tema de capricho, lo hace porque hubo una situación grave y se rompieron los pactos establecidos. Hay personas que no dan oportunidades y tienen derecho a no darlas, la otra persona debe respetar, así qué tenga cuidado de no buscar, llamar y preguntar. Es momento de que trabaje para resolver este tema a nivel interior.