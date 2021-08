Radio Centro le entregó al Club de Leones todos los donativos recolectados

El personal del Club de Leones agradeció por todos los donativos que se entregaron a través de la radio. Cortesía El personal del Club de Leones agradeció por todos los donativos que se entregaron a través de la radio. Cortesía

El personal de radio Centro 96.3 F.M. realizó este lunes la entrega de todo lo que se logró recolectar por medio de la campaña “Unidos por Costa Rica”.

Los alimentos no perecederos, los productos de higiene y limpieza y las bolsas con ropa en buen estado que llegaron a dejar a la emisora tibaseña muchos costarricenses, durante el reto de 96.3 horas de transmisión ininterrumpida, fueron llevados a la bodega del Club de Leones de San Rafael de Heredia.

Todo el personal de radio Centro le puso bonito para llenar el camión con todo lo recolectado. Cortesía

Los locutores y el resto del personal de radio Centro hicieron una cadena humana para ir pasando uno a uno los productos hasta el centro de acopio y así culminar con la misión de llevar algo de alivio a cientos de familias que lo perdieron todo en las inundaciones que golpearon las comunidades de Turrialba, el Caribe y la zona norte del país.

“En la mañana cargamos todo y lo fuimos a entregar como corresponde, estamos cansados pero muy felices con la respuesta de los costarricenses que se volcaron con nosotros para darnos bastantes donaciones, así que estamos muy agradecidos con todos”, dijo José Bustos, director de programación de la emisora.

Gracias al buen corazón de muchos se logró el objetivo de la campaña "Unidos por Costa Rica". Cortesía

Muy agradecidos

Susana Chavarría, del Club de Leones de Costa Rica, fue la encargada de recibir los donativos y se mostró agradecida por la colaboración recibida.

“Aunque las inundaciones hayan pasado, la gente sigue muy necesitada y para eso estamos en el Club de Leones para hacer ese voluntariado y ese servicio. Téngalo por seguro que todo lo que ustedes dieron a radio Centro va a llegar a gente que realmente lo necesita, así que muchas gracias a todos”, mencionó.

Gracias costarricenses por todos sus donativos y apuntarse a ayudar a los demás. Cortesía

Ronald Fernández, presidente de radio Centro, tampoco pudo ocultar su felicidad de haber cumplido con el objetivo. Fernández agregó que de volver a ocurrir alguna emergencia similar no dudarán en volver a ponerse la camiseta por Costa Rica.

“Estamos muy contentos y de verdad que uno no se cansa cuando hay un buen fin. Ojalá no vuelve a pasar porque es algo muy triste, pero si ocurre lo volvemos a hacer. Quiero agradecer la ayuda de todos ustedes los de La Teja porque sin ustedes no hubiéramos logrado ayudar a tanta gente”, expresó.

