Rafa Pérez, presentador de Giros, pasó de una alegría a una seria quemadura

Rafa Pérez es uno de los presentador de Giros, de Repretel. (Instagram)

El presentador Rafael Pérez, del programa Giros, de Repretel, pasó de una gran alegría a sufrir una gran quemadura en una de sus piernas.

Rafa anda en una pura contentera porque después de muchos años de trabajo y esfuerzos se pudo comprar el carrito de sus sueños y esta semana se lo entregaron.

Sin embargo, a él también le gusta andar en moto y en el programa de este viernes hizo un pase en vivo desde un lugar donde hay motocicletas pequeñas y se puede hacer tipo kartismo.

Rafa Pérez se quemó bastante y quedó con mucho ardor. (redes/Instagram)

Resulta que como él es tan alto y la moto era pequeña en una momento determinado casi pierde el control y terminó pegando el tobillo en la mufla.

Al llegar al canal el presentador andaba que no aguantaba el ardor por la quemadura y no le quedó más que recurrir a los remedios caseros para intentar curarse.

A Rafa le recomendaron que se echara mantequilla para aliviar por lo menos el dolor y así lo hizo; sin embargo, como dicen, una quemadura duele para toda la vida.

“Me súper quemé, hoy (viernes) me mandaron hacer un pase en vivo a una pista de motos, como decir unos ‘go karts’ pero de motos y yo por estar sosteniendo el micrófono puse mal el pie en la mufla y se me hizo semejante quemada, al principio solo tenía rojo y ya, me pusieron mantequilla (literal lo que había) pero como conté la anécdota en redes sociales, rápido me dijeron que me pusiera óxido de zinc y creo que eso me ayudó bastante”, dijo Rafa a La Teja.

Rafa Pérez presentador de Giros

Ahora Rafita anda en su chuzo nuevo de paquete muy contento, pero rabiando del dolor por la quemadura tan sin gracia que sufrió.