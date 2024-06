Ramón Luis Méndez confesó que una famosa mujer es quien más lo ha apoyado en su lucha contra el cáncer

Ramón Luis Méndez se ha tomado con muy buena actitud su diagnóstico de cáncer. (Albert Marín)

El exárbitro nacional Ramón Luis Méndez recibió en setiembre la noticia de que tiene cáncer en su garganta, pero según nos dijo en una entrevista que nos concedió el jueves, cada vez está mejor de su salud.

Dicho diagnóstico lo hizo alejarse de los programas deportivos en los que participaba semanalmente.

El comentarista arbitral nos confesó que hay una mujer que ha estado muy pendiente de él y que más que una compañera se ha convertido en una gran amiga durante este proceso, por eso está eternamente agradecido con ella.

Se trata de la periodista Gabriela Jiménez, su jefa en el espacio “Contragolpe”, de TD Más, quien asegura lo pasa mensajeando y visitando cada vez que puede.

Además, contó que todos los lunes ve el programa y que le pasa mandando mensajitos con algún señalamiento de alguna jugada polémica para que lo diga.

“Gabita ha sido una chica muy especial, yo estoy muy agradecido con ella. Siempre he estado atento de los partidos y ahí le paso algunas situaciones”, dijo.

Ramón Luis Méndez es parte del programa Contra golpe, de Gabriela Jiménez, en TD Más, al cual está deseoso de volver.

Ramón también contó que otro que ha estado muy pendiente es su gran amigo Erick Lonis y que solo está esperando recuperar un poco más la voz para volver a ambos programas.

En cuanto a su apariencia física, por el daño que le causó la radiación en su ojo izquierdo, confesó que no le importa salir así en televisión porque nunca se ha considerado un hombre vanidoso y que no le importa el qué dirán.

Asimismo, mencionó que él no es de los que le reclama a Dios el por qué lo está haciendo pasar por este proceso y que si Él decide llevárselo se va con mucha paz, pues no tiene ningún rencor con nadie.

“Una vez me preguntaron que sino le reclamaba al de arriba por tenerme así, pero yo a Dios no le digo: ‘¿Dios mío por qué me mandaste esto?’, porque yo no creo que Él mande esto, las cosas dan porque se dan, porque Dios es un Dios de amor, de paz, y yo no concibo que Él mande pruebas”, dijo.