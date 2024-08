Ramón Luis Méndez recibió la visita de la mujer que se ha convertido en un ángel para él

Gabriela Jiménez y Ramón Luis Méndez son muy buenos amigos.

La periodista Gabriela Jiménez y Ramón Luis Méndez se reencontraron este miércoles y hasta compartieron una copita de vino.

La presentadora de Contra golpe, espacio de TD Más, nos confirmó además si en dicho encuentro definieron cuándo regresará el exábitro nacional al programa.

Ramón Luis tiene poco menos de un año de no estar de forma presencial en el programa deportivo tras ser diagnosticado con cáncer de garganta y someterse a su debido tratamiento.

Gaby nos contó que la semana pasada estuvo de paseo en Chile y decidió comprarle un vino muy especial, porque sabe que él es amante de esa bebida, y que por eso lo fue a visitar a su casa.

“La verdad pasamos un rato muy bonito, nos reímos bastante, hablamos mucho de fútbol, de historia”, dijo.

Gabriela Jiménez y los chicos del programa Gradería fueron este miércoles a ver a Ramón Luis Méndez.

Con ella también fueron sus compañeros de TD Más “Poncho” y “Porritas”, del programa Gradería, quienes también hicieron reír mucho al exárbitro.

La también presentadora de 7 Estrellas aclaró que casi que todos los días se habla con Ramón por mensajes, pues tienen una amistad “supergrande e incondicional”, pero que hasta ahora lograron ponerse de acuerdo para verse.

Ella aclaró que no fue antes a visitarlo porque quería respetar a que terminar su proceso de quimio y radioterapia.

Ramón Luis Méndez está siempre presente

Aunque Ramón Luis tiene desde octubre del año pasado de no llegar a grabar el programa “Contra golpe” igual sigue estando presente en cada transmisión.

Gaby explicó que ella sigue manteniendo su espacio de análisis arbitral y que más bien ahora ya hasta está mandando audios para que se lo incluyan a su sección.

“Desde que Ramón está con esto (la enfermedad) él tiene su sección, yo se la he mantenido en el programa, no ha dejado de salir al aire ni un solo lunes, siempre se ha mantenido. Yo le prometí eso a él y así sigue siendo hasta el día de hoy. Ya desde hace un mes para acá que él ya mejoró la voz me manda un audio, entonces dentro de la sección de él ya está analizando, entonces ya está interviniendo de alguna forma”, explicó.

Ramón Luis forma parte del programa Contra golpe, de Gabriela Jiménez, en TD Más, desde sus inicios.

La periodista además resaltó que siempre hablan mucho de fútbol o analizan algún partido polémico, pero que además de admirar su conocimiento deportivo está primero el gran corazón y su caballerosidad.

En cuanto a si planea volver pronto al espacio, en el que comparte opinión también con Mauricio “El Chunche” Montero, Gaby mencionó que aú no está definido, pero que él sabe que su silla en el set lo está esperando.

“Cuando él decida que va a volver, ahí está el espacio, pero la sección se mantiene con el análisis normal, yo leía lo que él analizaba de las jugadas o él me decía y ahora lo estamos haciendo con audios vía telefónica y pues nada, él es el que manda cuando quiere volver”, agregó.