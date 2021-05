¿Por qué terminar si hay mucho amor para dar y tenemos mucho que recordar? Pero, ¿qué pasa sí en medio de los bellos momentos hay ciclos que se repiten sobre un mismo tema o por conductas problemáticas? No hay crecimiento, no hay reacciones, no hay soluciones, es decir, son relaciones con dos temporadas de paz en el que los problemas se convierten en huracanes cuando aparecen. Si esto es así, es una relación disfuncional.