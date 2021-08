Ramos de apoyo: Con él me río mucho pero es un egoísta

"Doctor, estoy con una persona con muchos sentimientos encontrados. Él es una persona muy buena, me río mucho y me divierto mucho cuando paso con él, pero por otro lado, es una persona insensible, egoísta y cuando se lo hago ver me dice que él es así, que a él todo el mundo lo quiere y que la del problema soy yo. Todas las iniciativas son de mi parte para vernos o para salir, si yo lo llamo él me habla, si no lo llamo no me busca. Lo que pasa es que cuando estoy con él me río mucho y por eso me gusta estar con él. ¿Qué será lo que está pasando?".

1. Siempre he dicho que enamorarse de una parte del total de una persona, construye historias que pueden terminar siendo dolorosas y complicadas.

2. Que una persona tenga la capacidad de entretenernos, no significa que sea una buena persona, significa que sabe hacernos reír, que es divertido y que tiene la capacidad de crear buenos momentos pero, ¿será suficiente para el amor reírse mucho?, ¿será suficiente para el amor que nos cuenten chistes y que nos saquen grandes carcajadas?

3. Parte importante del amor es la reciprocidad, la sensibilidad, la escucha, la capacidad de negociar, el ser flexibles y tener la capacidad de proponer, pero cuando uno está con una persona que dice así soy yo, tener expectativas de apertura ante esta posición, puede ser que el pronóstico sea reservado.

4. Yo entiendo que él tendrá el don de ser un conversador agradable y quizá sea una persona realmente divertida, con un don maravilloso para hacernos pasar momentos mágicos, pero si no hay apertura, comunicación y capacidad de corresponder, en virtud de lo que usted le da, creo que tiene que revisar muy bien la motivación para insistir en esta relación.

5. El amor es recíproco o no sirve. El amor es un tema de dar y recibir en una sana proporción o no sirve. Evalué los hechos y tome decisiones.