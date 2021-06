"Mi novia y yo fuimos a terapia de pareja porque hemos tenido muchos problemas. Ella dice que yo soy celoso, simplemente porque me preocupo por ella, y que la llamo mucho. Es cierto, yo no tengo amigos y todo lo quiero hacer con ella, y yo esperaría que ella haga lo mismo. Ella es muy sociable, la llama mucha gente, la invitan a muchas cosas y a mí eso no me gusta. Yo trato de ir a todo lo que ella me invita, pero ella dice que para qué voy si me pongo a hacer caras, y no le hablo a nadie, pero es que también ella me deja solo por hablar con otras personas. La psicóloga a la que estamos yendo dice que yo tengo un problema de celos, dependencia y que tengo que aprender a respetar la vida de ella, no ser tan posesivo. Yo con esto no estoy de acuerdo, porque lo que hago es amarla, es ella la que no le gusta mi forma de ser y dice que soy absorbente".