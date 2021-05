“Tengo problemas con mi novia, ya que ella es una mujer de mucha plata y yo soy un simple trabajador. Aunque no gano mal, ella tiene gustos muy finos y no puedo seguirle el ritmo. Estoy cargando mis tarjetas de crédito para no quedarme atrás, pero esto no lo puedo seguir manejando. Me da miedo decirle la verdad, porque de seguro me va a dejar porque yo soy el que paga todo. Esto me causa un problema económico y emocional muy grande”.