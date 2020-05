“Estaba muy bien con mi esposo y acepto que siempre he sido un poco celosa. Resulta que él es de hacer mucho ejercicio, la verdad es un hombre atractivo y le encanta ir al gimnasio. Con esto de las reglas por la pandemia, lo primero que hizo fue ir al gimnasio y a mí esto me genera muchos celos. Todo este tiempo que él no ha ido estuvimos muy bien, pero ya empezó el problema otra vez, él va al gimnasio, hace ejercicio, se cuida mucho y esto a mí no me gusta para nada y él no lo entiende”.