“Estimado doctor, estoy con una muchacha que no me llena, ella es muy buena gente, me agrada mucho, es bonita, pero le falta chispa. Yo necesito una mujer que me haga reír, que llene mi vida, tome iniciativa, me proponga cosas y con esta muchacha las cosas no son así. Yo me pierdo por unos días a ver si se da cuenta del hombre que tiene a su lado y ver si me valora, pero cuando vuelvo está enojada. Yo le digo que ella debe ser una mujer capaz de llenar mis expectativas y debe cambiar, pero no lo entiende, ¿qué puedo hacer?”.