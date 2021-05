"Doctor, estoy con una persona y no soy feliz. Tenemos una relación de convivencia, sin que pase nada bonito. Hace mucho tiempo no somos pareja, no somos amantes, pero yo me pregunto, ¿por qué no puedo dejarlo? Estoy hace mucho tiempo conociendo a otra persona que ha tenido la paciencia para esperarme, sé que me quiere, está ahí, pero que ya no puede más. Me dijo que iba a continuar con su vida, tengo una semana de no saber nada de él, le doy la razón. Mi pregunta es ¿por qué yo estoy pegada en una mala relación?".