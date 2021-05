“Estuve en una relación de mucha agresión, maltrato, alcohol, infidelidades y violencia a muchos niveles, pero ahora que logré salir y velar por mí, él me sigue buscando. Ha hecho de todo, llama a mi familia, me persigue en su carro y aparece en mi trabajo. Le dicho que ya no quiero seguir y él me dice que tengo que entender que le pertenezco y que no voy a ser de nadie más. Mi mamá me ha dicho que él pasa muchas horas dentro de su carro cerca de mi casa y cuando salgo espera a ver a qué hora llego. Todo esto me tiene muy tensa”.