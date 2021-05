"Vivo con mi novia desde hace varios años, nosotros nunca nos casamos porque ella no quiso. Tenemos dos hijas y una bonita relación. En estos días buscaba unos documentos y me encontré un aparato de esos que usan las mujeres para darse placer y yo no le dije nada, pero desde entonces me he sentido muy mal. La veo a la cara y no la veo igual, me siento como decepcionado de que ande con esas cosas y pienso que seguro yo como hombre no la complazco. No sé qué hacer doctor, pero esto me tiene muy mal".