“Vivo con mi novia desde hace varios años y ella me ha terminado varias veces. Ella me ha asegurado que anda con otra persona y que me mintió. Me dice que busca a otros hombres porque conmigo no es feliz. No entiendo por qué siempre me hace lo mismo, pasamos peleando todo el día por eso. Perdí la paz y soy muy desconfiado. Solo quiero es que ella deje de mentirme”.