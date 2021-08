"Estoy en una relación con una persona y cuando empezamos ella tenía novio y me dijo que no lo terminaba, porque tenía lástima. Ella dice que me ama mucho, pero que no quiere lastimar a su novio y que le permita estar con los dos un tiempo, hasta que ella se sienta en la capacidad de dejarlo y seguir conmigo. Yo le digo que no puedo con esto y ella me dice que también sufre mucho, que tenga claro que conmigo hace el amor y que con él es solo sexo".

1. Creo que el tema es muy simple, la definición universal de relación implica dos personas libres, para construir un proyecto de vida a partir de la convicción y la certeza de que ambos quieren estar juntos, sin complicaciones emocionales.

2. Si usted tiene claro que no puede con esto y la propuesta de ella es que quiere tener las dos relaciones en paralelo, porque le preocupa mucho la otra persona sin considerar lo que esto pueda afectarle a usted y a la relación que está estableciendo con ella, la pregunta es esta: ¿ella le ofrece lo que usted quiere?. Si no es así, tiene suficientes datos para tomar una decisión.

3. Casos como el suyo me hacen pensar que a veces las personas decimos no sé qué hacer, y es tan simple como tener el valor de decir sí a la realidad. Si esto no es lo que usted desea, no está dispuesto a sufrir, ¿qué hace ahí?

4. Si ella quiere manejar las cosas así y está preocupada por el bienestar emocional de la otra persona, sostiene y mantiene una relación con la otra persona, mientras tanto usted está caminando por el mar de las dudas, la incertidumbre, en la ciudad del miedo y la confusión, le pregunto: ¿este es el tipo de relación que usted quiere?

5. Creo que cuando los hechos son claros, decirse a sí mismo que no sabe qué hacer es una irresponsabilidad emocional con el proyecto de vida. Construir cuando no hay coherencia, entre lo que queremos y lo que nos ofrecen, es irreal, no hay dudas, lo que se tiene que hacer es tomar decisiones no hay otro camino.