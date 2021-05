"Doctor, estuve saliendo con una muchacha y me comentó que su historia de vida ha sido muy difícil ya que ha tenido diferentes relaciones y todas muy complicadas. Yo soy un hombre respetuoso, no soy celoso, ni posesivo y he tratado de que ella se sienta bien, de que entienda de que yo soy diferente, que nos demos una oportunidad en el amor. Ella me dice que me quiere mucho, pero que no quiere una relación. A veces me dice que sí y otras veces me dice que soy lo mejor que le ha pasado en la vida, pero que ella es una persona complicada y difícil, entonces me siento en un sube y baja. Le dije que termináramos, pero me dijo que iba cambiar y al final no pasó nada, siguió igual, diciéndome que me ama, pero que no puede estar con alguien porque la dañaron mucho. Por eso tomé la decisión de terminar. La bloqueé de todo, pero me siento culpable".