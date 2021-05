3. Creo que si le preocupa su amigo quizá no debería hablarle mal de la novia o mal de la relación, si no cuestionarlo a fondo sobre lo que siente, sobre lo que él vive, sobre lo que él ve, y tal vez orientarle para que se permita, eventualmente, no sólo escuchar, si no hacer un proceso de terapia que le permita analizar su forma de ser y estar en una relación.