“Estimado doctor, mi esposa y yo tenemos 20 años de casados. Ella es una persona muy intensa en sus sentimientos y cuando se enoja es muy difícil, lo peor es que se enoja por todo. Cuando ella no está de acuerdo con algo se enoja, pero esto es de todos los días y yo ya me cansé por eso, me cambié de cuarto y estoy pensando en divorciarme. Lo único que hace es atacarme y decir que el del problema soy yo, pero ella no acepta nada, todo son gritos, pleitos, complicaciones y ya estoy cansado”.