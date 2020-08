“Estimado doctor, mi esposo con mucha frecuencia sale de gira, yo trato de tener una muy buena actitud, pero hay días que si yo no le escribo, él no me escribe y no me busca. Con el paso del tiempo me he ido enfriando, un día de estos me lo reclamó y yo le dije que ya estoy cansada de que sea la única que propone cosas, la que lo busca, la que tiene detalles. Me dijo que él hace lo que le da la gana, que yo tengo que ser más agradecida. Estoy cansada de estar con una persona así, no le puedo decir nada y cuando llegan los viernes en la noche o los sábados en la mañana casi que yo tengo que estar sin ropa interior porque lo único que quiere es estar encima mío, yo ya no quiero estar con él, se enoja y dice que tengo otro, pero no, el problema es con él, no tengo a nadie, estoy harta de su indiferencia”.