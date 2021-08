Ramos de apoyo: "Mi novia me dice que la entienda, que aún quiere a su ex"

"Estoy en una relación muy complicada. Empecé con mi novia apenas ella terminó con su novio. Ella me ha dicho que me ama, pero que entienda que todavía quiere a su ex. Entonces yo tengo que aguantarme sus tristezas y sus cosas porque dice que todavía tiene cosas que hablar con él, que le dé tiempo. Incluso, me dijo que tenían un viaje planeado a la playa, que ya estaba pago y que quiere ir para aprovechar y terminar mejor con él. No sé qué hacer, esto a mí no me gusta".

1. Cuando una persona termina una relación de pareja, antes de iniciar una nueva, tiene que darse un tiempo para reorganizar su vida emocional, hacer su duelo y organizar nuevamente sus emociones. Todo esto, para evitar complicaciones.

2. Cuando una persona termina e inicia inmediatamente una nueva relación es posible que haya emociones, recuerdos y situaciones aún no resueltas que afecten la nueva relación de pareja. Creo que no es prudente sustituir una relación por otra, como si estuviésemos cambiando de zapatos para seguir caminando por la vida.

3. Usted es libre de tomar las decisiones que considere oportunas y pertinentes para su vida emocional, pero creo que, si ella es clara y le dice que aún quiere a su ex y que necesita hablar con él, pasear con él para hacer un buen cierre, llegó el momento de que usted analice a profundidad si efectivamente ambos están listos para iniciar una vida en pareja.

4. Cuando se está con una persona y esta no se siente lista para iniciar una nueva relación desde la realización personal, desde un compromiso serio, basado en la nueva experiencia afectiva, esto da un pronóstico reservado para la relación. En el caso suyo, si ella insiste en que necesita todavía estar cerca de su ex y esto no le gusta, ya tiene material suficiente para hacer una elección.

5. La vida emocional de una pareja no puede estar construida sobre bases frágiles, donde la duda, el miedo y la incertidumbre sean la base sobre la cual se construye un nuevo proyecto de relación de pareja, pues esto siempre va crear un marco de tensión que puede nutrir discusiones y conflictos, que no son para nada productivos.

6. Una elección de pareja, aparte del afecto, tiene que estar fundamentada en la capacidad de poder tomar decisiones maduras, que les permita asumir el reto de construir una nueva relación, sobre la convicción de querer estar el uno con el otro. El amor y la duda nunca se han llevado bien, decía Gibran.

7. Ante esto, como siempre digo, evalúe los hechos, haga a un lado las emociones y tome decisiones.