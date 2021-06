“Mi novio me culpabiliza de todo, dice que soy siempre la del problema. Siempre me dice que él es así por mi forma de ser, pero no eso sea cierto. Soy una persona llevadera y no tengo mal carácter, lo que pasa es que él todo el tiempo me sale con que no sabe si está listo para una relación. Esto me enoja porque llevamos tres años en lo mismo y le dije que así no puedo seguir. Él tiene 34 años y yo 29 años, así que no quiero perder tiempo con una persona que no sabe lo que quiere”.