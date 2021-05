“Mis papás se divorciaron hace años y siempre he tenido una buena relación con mi papá. Después del divorcio, él ha tenido tres parejas con las que ha convivido, pero se ha separado y ahora está con en otra relación solo que esta vez con una mujer muy complicada y difícil. Mi papá tiene 68 años y ella 32. En las actividades familiares ella acostumbra beber mucho, pega gritos, se enoja y se reciente. Mis hermanos y yo hablamos con papá y le dijimos que no tenemos ningún problema con que tenga pareja, pero que no la lleve a las actividades familiares porque ha tenido muchos roces con los demás. Mi papá dice que si no la aceptamos, entonces él no quiere nada con nosotros y decidimos que ya no más”.