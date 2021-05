“Tengo 43 años, soy profesional y responsable, pero no logro establecer una relación de pareja. He salido con varias personas y no me siento satisfecho, porque siempre pasan cosas que me desmotivan y vuelvo a quedar solo. Busco una persona con la que pueda sentir la magia del amor, pero no lo logro y no quiero quedarme solo, ya que ninguna mujer llena mis expectativas”.