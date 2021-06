"Creí que tenía algo especial con alguien por quien siento mucho cariño, pero él nunca me besó, ni me propuso nada y no sé si me tomó en serio. Aún seguimos saliendo, pero me trata como a una amiga y lo que más me duele es el engaño porque me di cuenta que sale con otra persona que le interesa. Lo que me preguntó es por qué me trata como a una amiga mientras que a la otra persona le da un trato especial, Yo quiero que él sea mi novio".