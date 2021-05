“Estimado doctor, estoy con una persona con la que tuve un hijo hace cinco años, él siempre me dice que va a estar conmigo, pero me pone excusas, antes era que yo vivía con mis papás, entonces hice el esfuerzo y compré casa, luego que no teníamos tiempo para nosotros por nuestro hijo, entonces busqué a una muchacha que lo cuidara, ahora me dice que no sabe si quiere estar conmigo porque siente que yo quiero más a mi hijo y que no sabe qué lugar le voy a dar a él”.