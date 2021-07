Ramos de apoyo: "Solo nos vemos cuando él quiere y puede"

"Tengo una pareja que me agrada mucho, el problema es que solo nos vemos cuando él quiere y cuando él puede. Hay semanas que nos vemos todos los días y de pronto pasa un mes o más y no nos vemos, eso a mi me frustra. Él dice que le de tiempo, pero llevamos año y medio así. Nosotros no somos de pelear, ni discutir, nos llevamos muy bien, pero le he preguntado que si somos novios y él dice que nosotros somos dos personas que se quieren, pero que no somos pareja. Lo que me hizo tomar la decisión de no seguirlo viendo, es que el año pasado para Navidad no estuvo conmigo y este año tampoco, me dijo que nos veíamos hasta enero, entonces tomé la decisión de no estar con alguien que no puede decirme si somos o no pareja".



1. Estimada amiga, creo que tomó la decisión correcta a partir de lo que usted me describe. Creo que no basta sentir bonito y quererse para que una relación pueda funcionar. No basta con sentir mariposas en el estómago para dedicarse por completo a estar al lado de alguien.

2. En esta columna hemos promovido un concepto fundamental para las relaciones: toda relación tiene que tener un proyecto que les permita definir espacios de pareja, tiempo para compartir, tener objetivos para trazar metas en común y darle forma, sentido y contenido a una relación, como un proyecto de dos porque una relación sin perspectivas y sin proyectos simplemente es una relación que podría convertirse en una total y absoluta pérdida de tiempo.

3. Un criterio sano para el establecimiento de una relación de pareja es permitirse entender que es un tema de dos. Una relación no se puede mover en el estilo, en la forma, en el gusto, en la preferencia de solo uno de los dos, porque deja de ser una relación de pareja y se convierte en una dictadura emocional, donde solo suma lo que uno de los dos quiere. Esto desde ninguna perspectiva está bien y no es sano porque moverse al ritmo de otra persona es una situación complicada y disfuncional.

4. Después de año y medio él no es capaz de definir qué es lo que ustedes son, hacia dónde van, ni cómo construir una sana relación de pareja y tomar la decisión de seguir. Por supuesto que su decisión tiene muchísimo sentido, es decir, si no van en la misma vía pareciera que su decisión es la correcta.

5. No basta con decir te quiero, no basta con decir te amo, no basta con pasarla bien o simplemente sentir que no discutimos y no peleamos. Una relación sin proyectos es una relación complicada, tarde o temprano empiezan a haber reclamos y facturas por cobrar. Creo que cuando uno tiene definido que quiere, entonces lo pone sobre la mesa y si no hay una sana escucha, si no hay un sano proceso de negociación, si no hay sano proceso de relación que les permita definir cuál es su camino, entonces toca dejar la contradicción que genera la otra persona que dice querer, pero que no es capaz de proponer. Un proyecto de vida de pareja es estable, no hay otro camino.