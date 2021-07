Ramos de apoyo: "Soy muy insegura y esto me causa problemas en mi relación"

"Doctor, siempre leo su columna y por eso quiero hacerle una consulta. Yo soy una mujer muy insegura y esto me ha causado muchos problemas en mi relación de pareja. Prácticamente no tengo amigos, todo lo hago con mi novio y a mí me molesta mucho que él siempre tiene cosas que hacer con otras personas, a todo me invita, pero yo no voy, a mí no me gusta compartir con nadie. Me da mucha cólera que él siempre es de andar con gente y qué puedo hacer yo para que eso no me afecte".

1. Querida lectora, creo que hay un paso importante que usted está dando hoy y es el reconocer que el problema lo tiene usted. Si se describe como una persona insegura, retraída, de muy pocos amigos y que no le gusta ampliar sus horizontes sociales, esto la ubica en una situación que hay que resolver.

2. Creo que es momento para que busque una terapia y revise el origen de su inseguridad que, además, le va servir para desarrollar habilidades sociales, es decir, tener mayor capacidad de compartir. Creo que también es importante que empiece a trabajar en el desarrollo de sus gustos e intereses y que pueda ampliar sus horizontes emocionales y sociales, porque una persona que viva en torno a su pareja puede convertirse en alguien absorbente y esto podría afectar gravemente su relación.

3. Yo le agradezco mucho que me escriba, pero esta es una respuesta nada más para orientarla. Usted necesita trabajar ese componente emocional porque, más allá de los problemas que pueda tener con su novio, una persona no puede caminar por la vida con un “no” programado para todo, es decir, no a los amigos, no a las salidas, no a mis gustos e intereses, porque es una visión muy cerrada de la vida que no le conviene a usted a nivel personal y menos a su relación de pareja.

4. Cuando se es consciente de que algo en nosotros no está bien, una opción es quedarse así, sufrirlo y ver como se agrietan nuestras relaciones de pareja o de amistad, simplemente porque más allá de identificar no hacemos nada más.

5. Darse cuenta de que algo no está bien en la vida, exige tener la capacidad de buscar soluciones, asumir cambios que pueden ser positivos y abrirse para que la vida pueda tener otro color, otro matiz, no deje que pase el tiempo, busque ayuda pronto para que usted a nivel personal y en su relación de pareja pueda madurar, crecer y fortalecerse.