Ramos de apoyo: "Tenemos 17 años de noviazgo, pero yo no quiero juntarme"

"Tengo un noviazgo de 17 años. Mi novia tiene 41 y yo tengo 44 años, hemos llegado un punto en el que no la entiendo. Ella me dice que ya está cansada de la relación y que le gustaría que viviéramos juntos, pero yo le he dicho que estamos bien así. Nosotros nos vemos los sábados en la tarde, la visito, almorzamos, duermo un ratito y me vengo. El resto de la semana cada uno puede hacer lo que quiera. Yo quiero un noviazgo así como lo hemos tenido, pero ella quiere cambiar las cosas. ¿Cómo puedo hacer para que ella entienda que estamos bien?"

1. Querido amigo, su expresión de que “así estamos bien” me preocupa un montón porque entonces me pregunto: ¿usted está en una relación o es una dictadura emocional en la que sólo importa lo que usted quiere? Es decir, la relación es de la manera que usted lo quiere. ¿Lo que desea la otra persona dónde queda?

2. Con profundo respeto a su historia, y a las decisiones que los dos han tomado, un noviazgo de 17 años, donde se ven solo los sábados en la tarde en la casa de ella, para almorzar y dormir, me parece que es una rutina un poco monótona, quizá aburrida y que puede contribuir muy poco a mantener la motivación sana para estar en una relación.

3. Si su pareja le está planteando que quiere una relación a otro nivel, que quiere una relación orientada a pasar más tiempo juntos y desarrollar un proyecto de convivencia, llegó la hora de tomar decisiones, porque, si usted no quiere, entonces uno va para el norte y el otro va para el sur.

4. Amigo, una relación es un proceso de negociación, es un proceso de mucha comprensión, donde ambos deben aprender a ceder y llegar a acuerdos que les permita tener una sana experiencia de amor. Ustedes deberían buscar ayuda de pareja pronto, porque la descripción que hace de su relación me parece que tiene muchos vacíos para considerarla como plena.

5. Me encantaría que usted abra la mente, lea lo que me escribió, porque en la lectura de su consulta hay una posición muy individual, con características de imposición, sin entrar en consideración de lo que ella está pensando. En una relación, si la construcción no es de dos siempre habrá tristezas, dolores y frustraciones en alguno de los dos.

6. Amigo, le recomiendo que amplíe su concepto de amor, su concepto relación, busque terapia o hay muchísima literatura que le puede ayudar a entender cómo construir hoy en día una relación sana. Espero que juntos puedan tomar buenas decisiones.