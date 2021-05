“Doctor, vivo con mucha desconfianza con respecto a mi novio porque tenemos tiempo de estar juntos y yo le he preguntado muchas veces sobre qué somos y él dice que le dé tiempo, que me quiere mucho pero que todavía no se siente listo para una relación formal. Tenemos más de un año de estar saliendo una o dos veces al mes, no conozco a su familia, a sus amigos y siento que no tiene claro lo que quiere, no me da mi lugar y además, hay semanas que ni me escribe ni me llama”.