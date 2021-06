“He tenido un par de relaciones muy complicadas y de la segunda me costó mucho salir, pero lo logré. Llevo más de un año dedicada a mis cosas y ahora conocí a una persona muy buena, porque no es celoso, es respetuoso y me gusta mucho. Siento muchas cosas por él, pero como no quería estar con alguien no sé si debe darme otra oportunidad. Él me ha propuso formalizar la relación dos veces, pero como conocía mi posición me dijo que prefería no verme más porque él tiene otras intenciones y yo lo lo veo como amigo. No sé si me equivoqué”.