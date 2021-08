Ramos de apoyo: "Vivimos un infierno y ahora pide volver"

Tuve un novio durante cuatro años, dos los vivimos juntos. Cuando vivimos juntos fue un infierno, no me ayudaba en nada y menos en lo económico, todo me tocaba mí y siempre estaba de chicha. Vivía como soltero, se volvió menos detallista, el sexo fue muy malo y al final nos hicimos mucho daño, nos separamos y ahora él me dice que me extraña, que me quiere mucho, que quiere regresar, que ya aprendió que él tiene que colaborar y dar plata. ¿Usted cree que esto pueda servir?

1. Querida amiga lectora, yo no puedo afirmarle si esto va a servir o no, porque al final una relación es fácil o difícil a partir de las actitudes que cada persona asuma.



2. Si una persona tiene conductas que construyen bienestar, la relación se vuelve estable, equilibrada, se posibilita la búsqueda de soluciones y las cosas funcionan, pero si la persona se comporta como un niño, no asume sus responsabilidades y genera conflictos constantes, es posible que las cosas no sirvan.

3. Creo que antes de tomar la decisión de regresar, sería oportuno, considerando que ya tienen cuatro años de historia, que usted evalúe si él es una persona madura, capaz de autorregularse, si es responsable consigo mismo, con sus finanzas. Le pregunto, ¿usted por qué tiene que estarle recordando todas sus obligaciones y responsabilidades? Un adulto tiene que tener la capacidad de asumir sus sus roles, dentro de la vida de una pareja y creo que esto merece terapia.

4. Creo que toda persona tiene derecho a una oportunidad, pero esta oportunidad tiene que nacer en la convicción, siempre digo que es una lástima que utilicemos la lógica pobre, "nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”. Creo que en el caso suyo tienen que revisar muy bien si están tomando una decisión, si mejoró los detalles, si mejoraron las finanzas, si mejoró el carácter, también si está en un proceso de mejora. Si vuelven simplemente porque se hacen falta, el cambio va hacer cosmético, superficial y no va servir.

5. Un cambio real nace desde adentro, porque la persona reconoce sus errores y se compromete a vivir plenamente desde una vivencia sana del amor, ahí es donde creo que ustedes dos tienen que trabajar y le recomiendo caminar bajo una estructura de terapia, que les permita a los dos tomar buenas decisiones, sin conflictos ni complicaciones.