“Quiero saber si sería correcto buscar a mi novia. Nosotros terminamos hace un mes porque con esto de la pandemia dejamos de vernos y yo estaba un poco aburrido y ella también, entonces simplemente terminamos. No hemos vuelto hablar, pero si lo analizo, no había razones de fondo para que esto fuera así, no me he animado escribirle ni ella tampoco, pero me gustaría que regresáramos”.