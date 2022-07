“Estaba saliendo con alguien, creí que estábamos bien, pero me dejó de escribir. Siento que algo pasó y no sé qué fue, pero solo me dejó de hablar y no sé nada de él. Esto me mató, me hace sentir muy mal”.

1. “Se fue sin una explicación”. Para nadie es sencillo terminar una relación, menos aún cuando de un momento a otro, una relación termina sin una explicación que nos parezca razonable. Ahora, ¿cómo entender esto?. Primero, está en una relación problemática, es difícil, está cargada de conflictos que no se resuelven, por lo tanto, la otra persona decide terminar la relación de forma radical, terminando de una buena vez la relación. Acá no hay mucho más que decir, la relación era compleja, había problemas frecuentes, había temas sin resolver, las dificultades eran continuas y constantes. La consecuencia lógica es la ruptura, en el tanto, la relación no funcionaba y no se necesita una explicación, los hechos explican todo, hay que asumirlo.

2. Segundo, está en una relación donde cree que todo funciona, en principio estaban bien, según usted, pero de un momento a otro la otra persona se va, es firme y radical en su decisión, termina la relación, no hay marcha atrás. Este escenario deja muchas dudas y preguntas, pero lo cierto es que la otra persona se fue, no dio ninguna explicación, tomó la decisión de terminar, cambió de dirección y lo dejó solo o sola.

3. Este escenario mortifica mucho, deja muchas preguntas sin responder y la pregunta central a tener en cuenta es ¿por qué?. Le da tanta vuelta a esto, pero la otra persona decidió irse, lo dejó claro, ya no quiere estar con usted, la radicalidad de la ruptura se convierte en la gran respuesta a todas las preguntas que rondan en tu cabeza. Lo cierto es que no importa en cuál escenario se ubique, si una persona terminó es consistente en su decisión:

a. Hay que aprender, asumirlo, matar las ilusiones y las añoranzas, ser realista.

b. Hay que tomar el aprendizaje, aceptar para poder avanzar hacia lo nuevo, dejando el dolor y las dudas atrás.

Si usted está en una situación similar deje de hacerse preguntas, concentre su energía en cerrar el ciclo para que pueda crecer a partir de ésta ruptura.