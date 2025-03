Ramzi, exparticipante de Tu cara me suena, nos mostró su nuevo y guapo novio

El exparticipante de Tu cara me suena contó que encontró el amor.

Tras su participación en Tu cara me suena, Gabriel Ramírez dejó ver su lado más romántico al presentar a su nuevo y atractivo novio, causando gran revuelo y dejando claro que está más feliz que nunca en su nueva relación.

El talentoso habló con La Teja y nos confesó que lleva tres meses saliendo con su media naranja.

“El 9 de abril cumplimos tres meses. Fue algo muy loco, porque no queríamos hacer la relación pública, ya que no queríamos que fuera algo tan mediático, porque al final la felicidad queda para uno”, inició contando.

Ramírez contó que desde que su novio lo acompaña a sus shows y actividades, la gente se pregunta quién es el apuesto joven.

Ramzi y su media naranja. Cortesía (ram/ramzi)

“No estamos conociendo bien. Yo tengo 10 años de estar soltero, de no darle una oportunidad al amor porque he pasado muy enfocado en mi vida artística y no me he querido desenfocar”, detalló.

Ramzi explicó que nunca se dio la oportunidad, ya que su objetivo ha sido formar su imagen como profesional.

“Pero apareció él y la verdad puedo decir que es un chico enfocado, responsable, educado, es un gran profesional, tiene dos trabajos y, pues, estamos muy contentos los dos”, agregó.

Gabriel dijo que sabía que al inicio de las relaciones todo es color de rosa y que las personas se van conociendo conforme va pasando el tiempo.

“Todo va fluyendo superbién. Estoy muy feliz, creo que las cosas pasan porque Dios quiere que pasen”, concluyó.