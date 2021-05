Me sentía muy cansado, dormía mal, a veces no lo hacía del todo y me hice el loco, así que cuando fui a la clínica ya el estallido de la enfermadad era avanzado. Me puse con un neurólogo, que me mandó internar como diez días, estuve en el (hospital) Metropolitano, como una semana antes de Semana Santa, recibiendo tratamiento intravenoso. Ahí fue donde me arrepentí de no haber escuchado a mi cuerpo.