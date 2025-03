Randall Salazar nunca olvidará lo que Omar Cascante hizo por él hace un tiempo y este se lo recordó

Randall Salazar y Omar Cascante compartirán cámaras durante esta semana en el programa Francamente, del canal ¡Opa! (Captura de Facebook/Captura de Facebook)

Randall Salazar vivirá eternamente agradecido con Omar Cascante por un hermoso gesto que tuvo con él hace un tiempo y que salió a la luz este lunes en televisión nacional.

En el programa Francamente, Omar le recordó a Randall la vez que lo salvó hospedándolo en su casa durante 15 días por un motivo que no revelaron.

La confesión de Cascante se dio al calor de una conversación relacionada con las parejas que viven con sus padres en lugar de buscar su propio nidito de amor.

Salazar dijo que él jamás de la vida se devolvería a vivir con sus papás. “He pasado momentos de bajón en mi vida y, la verdad, lo que voy a decir puede sonar fuerte, pero prefiero irme a vivir debajo de un puente que volver a la casa de mis papás. Me daría vergüenza, la verdad, se los digo”, dijo en principio Salazar.

Omar, quien esta semana está como presentador invitado del programa de canal ¡Opa!, le planteó un escenario a Salazar y luego de eso fue que soltó la bomba de la vez que le dio posada a su gran amigo por dos semanas.

“Usted tiene pareja, hay una bronca financiera, una crisis en los dos bolsillos y te están ofreciendo tus papás la posibilidad de darte contención un tiempo. ¿No te vas?”, preguntó Omar a su exjefe en Teletica.

“Busco un albergue. ¡Ay, no sé! Me inventaré (algo). Si tengo carro, viviré en el carro; no sé, pero no creo que vuelva a la casa de mis papás, no creo. De hecho, me ha pasado y no ha ocurrido esto”, dijo Randall.

Su comentario dio pie a la inesperada revelación de Cascante. “Sí, yo lo hospedé 15 días. Acuérdese cuando yo lo hospedé 15 días”, mencionó Omar.

Esto fue lo que Omar Cascante hizo una vez por Randall Salazar

Ambos soltaron a reír al tiempo que Randall respondió: “O busco un amigo que me albergue”.

“Los amigos, claro, para eso estamos”, remató Cascante.

El momento fue bastante curioso y a Randall sí se le vio un poco acongojado con lo que dijo Omar, a pesar de que no contaron el motivo por el que compartieron techo un tiempo.

