Randall Salazar pegó el grito al cielo por bajeza que le hicieron unos delincuentes

Randall Salazar está bravísimo con la canallada que le hicieron. (Jose Diaz)

Una verdadera bajeza fue lo que le hicieron unos delincuentes a Randall Salazar, quien acudió a sus redes para pegar el grito al cielo y advertir a la gente de la situación.

El presentador de canal 7 denunció públicamente que su imagen es usada por antisociales para promocionar aplicaciones que prometen a la gente ganar dinero fácil y rápido, algo que él no promueve ni nunca lo hará.

Salazar dijo que lo están usando para estafar a la gente, por eso pidió a las personas ser precavidas, no compartir información personal y hacer bulla de su situación para que nadie sea víctima de estos delincuentes.

“Por favor sea precavido y no dé información sensible, no se meta en enlaces dudosos y si puede, comparta este video y ayúdenme a denunciar”, posteó Salazar en Instagram junto a un video de él hablando sobre este asunto.

Randall mencionó que el video lo hizo como aclaración y llamado de alerta, pues sabe que si entre todos nos cuidamos, los delincuentes no podrán más con canalladas como esas.

“No sé nada del tema (de las aplicaciones y plataformas para ganar plata), no he ganado plata de esa forma, ni siquiera sé cómo funcionan y jamás promocionaría este tipo de actividades. Lo que quieren los delincuentes es que usted les brinde información sensible suya para robarle su dinero. Sea muy cuidadoso y precavido con la información que da y si le llega estas noticias denúncielas, con eso me estarían ayudando y ayudaría a todos y estaríamos dando un paso adelante contra la delincuencia”, aseguró el periodista.

Ojo a la advertencia que hace Randall Salazar

Pero no solo Randall ha sido víctima en los últimos días de una situación similar. El jueves, la periodista deportiva Adriana Durán, también lanzó una advertencia similar en su Facebook.

