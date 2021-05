“Dios o la vida o el ser que quieran me bajo la cuchilla de repente y me dijo: ‘hey, hay algo aquí que no estás haciendo bien’. Todavía estoy intentado descubrir el mensaje completo pero he descubierto algunas cosas, creo que me faltaba rumbo en la vida, creo que me faltaba propósito y creo que Dios quería que fuera un mejor ser humano, así que estoy trabajando humildemente en ser una mejor versión de mí”, dijo.