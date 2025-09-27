Raúl Pinto jamás pensó lo que le pasaría cuando celebró con La 12 el tricampeonato de Alajuelense

Raúl Pinto regresó reciente a la directiva de Alajuelense, pero esta vez como vicepresidente. Fotografia: Graciela Solis. (GRACIELA SOLIS)

El vicepresidente de Liga Deportiva Alajuelense, Raúl Pinto, reveló la fea situación que vivió en 2011, cuando se integró a la barra de La 12 para celebrar el tricampeonato manudo.

LEA MÁS: Raúl Pinto revela fórmula para devolverle el éxito a Alajuelense en el torneo nacional

Pinto sacó a la luz la anécdota durante una entrevista que le hicieron este viernes en el programa A fondo, que presenta en FUTV el periodista Gabriel Vargas.

En aquel entonces, Pinto era el presidente de la junta directiva de Alajuelense, equipo que era comandado en ese momento por Óscar “el Machillo” Ramírez.

Según el empresario, fue tal la emoción que vivió con el tricampeonato, que no lo pensó dos veces para meterse a celebrar el título con la barra manuda, sin pensar lo que le iba a pasar.

Esto le pasó a Raúl Pinto en 2011 al celebrar el tricampeonato de la Liga con La 12

“Lograr un tricampeonato no fue fácil. Desde que la Liga hizo el tricampeonato, hasta ahora Saprissa logró hacerlo mucho tiempo después (...). Me acuerdo de las anécdotas que uno puede contar, irme a abrazar hasta con La 12 y todo el mundo. Eran abrazos y abrazos y cuando me di cuenta ya no tenía el celular”, afirmó Pinto en el programa del canal deportivo.

LEA MÁS: Raúl Pinto le envía contundente mensaje al liguismo: “La crisis acabó, vamos por un renacimiento”

“Se me desapareció el celular. Son anécdotas que a uno le pasan, pero valió la pena. En la euforia, alguien dijo: ‘aquí me llevo el celular del presi’”, agregó el directivo rojinegro.

Raúl Pinto presidió la junta directiva de Alajuelense entre 2010 y 2016.