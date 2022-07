Reaparece el hijo de la cantante Karina luego de completar su transición de género

La cantante venezolana Karina siempre apoyó a su hija, ahora de 17 años, con su transformación a hombre. Instagram

La cantante Karina está más que orgullosa de su hijo Xander, a quien le reafirmó todo su apoyo por la transición de género que inició hace seis años y lo felicitó públicamente por su cumpleaños 17.

Por medio de sus redes sociales, la cantautora venezolana ha demostrado el amor y el apoyo que le tiene a su hijo y aprovechó el cumpleaños número 17 del joven, para hacérselo saber y sorprenderlo con algunos regalos, entre ellos un boleto para el concierto de Bad Bunny, a quien anteriormente criticó.

“Te adoro hijo de mi alma, hasta el infinito y más allá. Feliz cumple 17″, escribió la artista en sus historias de Instagram, misma plataforma en la que compartió, en varias ocasiones, parte de la transición de género del adolescente.

Fue en el año 2016 cuando la intérprete de temas como “Sé cómo duele” y “A quién” anunció su apoyo a su entonces hija Hannah, quien se había identificado como una persona transgénero e iniciaría su propio proceso de cambio, que hoy ya completó.

La artista, quien fue muy famosa en los años ochenta y noventa, tiene dos hijos. Instagram

En ese entonces y antes de que Xander comenzara su transición, la cantante escribió un mensaje para él, con el que no solo le hizo saber que estaba de acuerdo con sus decisiones, también que estaría con él en esta nueva etapa.

“Amándote como nunca. Hoy dimos el primer paso hacia tu ‘transición’ formal y física. Vas en vías de la transformación de ese cuerpito de niña que nunca entendiste, que no te define y que definitivamente tú no escogiste. Hoy comienza el resto de tus días como niño”.

En ese entonces Karina agradeció a Dios por haberlo enviado a la vida a través de ella, sobre todo en la época actual en que es más tolerable y aceptable las diferentes identidades y preferencias sexuales.

“Eres fuerte, brillante y sana. Y a ti agradezco haberme enseñado el verdadero concepto del amor infinito, del prejuicio, de la libertad; estoy segura que juntas dejaremos marcas indelebles, mensajes de amor, de compasión y de tolerancia importantes”.

La venezolana estuvo recientemente en el país pues ofreció un concierto en abril junto a su colega Kiara, la de la canción “Qué bello”, en el Centro de Convenciones en Belén.

La artista, de 53 años, dijo al programa Hoy: “Nosotros también como él, estamos en transición. Estamos aprendiendo a vivir con esta circunstancia diferente y especial. ¿Cómo se hace? Yo no lo sé. Un día a la vez. Le rezo mucho a Dios y le pido que me dé entereza, que me dé fuerza. ¿Qué es la familia perfecta?, ¿qué es el hijo perfecto?, ¿qué es el padre perfecto? No existe, venimos al mundo en todas las formas, en todos los tamaños y hay que aprender más que entender, que muchas veces uno no entiende. Hay que aceptar las cosas como son”, explicó.