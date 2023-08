Reclaman a cantante nacional porque no hace conciertos con canciones propias

Jorge Chicas es uno de los artistas nacionales que hace espectáculos con la Orquesta Filarmónica y también se presenta como solista. (JOHN DURAN)

El cantante Jorge Chicas anunció que en setiembre dará un nuevo concierto en el Jazz Café Escazú, en el que interpretará “Lo mejor de Costa Rica”, es decir, canciones de artistas nacionales como de la agrupación La Nota, Manantial, Los Hicsos y demás.

Una seguidora suya aprovechó su publicación para reclamarle el por qué nunca ha hecho un concierto con sus propios temas y hasta le tiró diciendo que: “vive de plagiar a los demás”.

“¿Y para cuándo ‘Lo Mejor de Jorge Chicas’?. Cómo le hacen creer a alguien que hasta vive su vida creyendo ser artista sino tiene ni una sola canción original y vive de plagiar a los demás (...) no nos representas en nada. Encima pagarle 10 rojos por música que no es ni de él”, le puso una seguidora identificada como Patricia Jaen.

Chicas no se quedó callado y le respondió, primero, que sí tiene música original y la invitó a que la escuchara en YouTube, pero también aclaró que él es un “showman” o intérprete que le gusta hacer un espectáculo para entretener a su público.

“Lo que pasa es que hay mucha diferencia entre intérprete, cantautor y showman. Mi trabajo es el entretenimiento, no la composición ni lanzar temas propios escritos o no por mi persona. Mi trabajo es brindar un show con mi voz, que es espectacular, vale recalcar. Por algo me dedico a hacer show temáticos con las Filarmónica de CR, Sinfónica de Puerto Rico, productoras, televisoras y mi banda. Para cantautores hay otro mercado totalmente, el cual por ahora no me interesa”, le respondió.

Esto fue lo que le puso la seguidora a Jorge Chicas en el anuncio de su concierto. Facebook

Chicas mencionó que en Costa Rica no hay “industria musical ni apoyo” para la música original y que, además, grabar un tema sale muy caro.

“Si gusta disfrutar de mis interpretaciones, por que eso soy, un showman e intérprete, invitadísima, sino pues las más de 300 personas que van a verme en todos mis show en el Jazz Café sí lo van a hacer”, le terminó de responder.

El concierto que dará el exparticipante de Tu cara me suena será el 10 de setiembre, a las 8 p. m. y el valor de la entrada es 10 mil colones. Para reservar puede llamar al 6090-8522.