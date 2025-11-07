Reconocida experiodista de Teletica se sinceró sobre los fracasos de sus matrimonios

Una reconocida periodista con gran trayectoria en medios de comunicación, entre ellos Teletica, donde trabajó en el pasado durante cinco años, habló sin tapujos sobre el fracaso de sus matrimonios, y cómo asume esa etapa de su vida actualmente.

Se trata de Vilma Ibarra, directora del programa Hablando Claro en Radio Columbia, quien abordó el tema en el pódcast del periodista Yashin Quesada, el nuevo proyecto digital del periodista deportivo, denominado Yashin El Podcast.

Yashin Quesada estrenó pódcast y Vilma Ibarra fue la primera invitada. Fotografía: Captura pódcast Yashin Quesada. (Captura/Captura)

Ibarra tocó el tema luego de que Quesada le preguntara cuál había sido la lucha más grande que ha enfrentado y perdido en sus 66 años.

“No creo que haya una lucha significativa para mí que diga: ‘La perdí y quedé atrapada’. Probablemente, para alguien que ha pasado por varios divorcios, podría decir que esa parte de la vida no resultó como te la esperabas, porque cuando uno se casa, se casa con la idea de casarse para siempre y eso no siempre funciona, no siempre resulta. En mi caso, no funcionó, fui reincidente y todavía, doblemente, no funcionó”, dijo Ibarra.

“Ya no es algo que me quite la paz”

La comunicadora aceptó que hace muchos años ese tema la golpeaba, porque deseaba tener una pareja estable y una familia duradera, pero con el tiempo aprendió a valorar su libertad.

“Ahora la libertad es demasiado importante y determinante, así que estamos muy bien por ahí; pero en aquel momento pensaba que quería tener una pareja, una familia estable y eso no se dio por diferentes razones; seguramente, algunas atribuibles a ese carácter que me ven. Pero lo cierto es que yo creo que todo lo que he querido lo he alcanzado”, agregó.

Vilma Ibarra se sinceró sobre los fracasos en sus matrimonios. Fotografía: Captura pódcast Yashin Quesada. (Captura/Captura)

“No fueron fracasos, fueron tropiezos”

Madre de tres hijos, Vilma Ibarra aclaró que no ve sus divorcios como fracasos, sino como tropiezos.

“Ese fue un tropiezo, no estaba para mí y cuando veo a mi alrededor, a mis amigas, diría que ocho de cada 10 somos personas divorciadas; alguna viuda y alguna casada. Ese es mi entorno, mi cotidianidad y digo que qué complicado mantener una empresa, que es la más difícil de mantener, como esa (la familia), pero no lo veo así (como fracaso), no funcionó”, manifestó.

“Hoy entiendo que todo fue aprendizaje”

Ibarra reconoció que, cuando era más joven, sí sintió dolor por sus separaciones, especialmente la última, pero hoy lo ve desde una perspectiva más madura.

“En mi última separación me parecía que eso no debió haber sido, no quería que fuese, pero no depende de uno necesariamente; pero es un aprendizaje. De ahí en fuera no diría que no he ganado, todas las batallas que la vida me ha puesto por delante, hasta hoy, las he podido sortear”, concluyó.

