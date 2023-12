Reconocido director tico de concursos de belleza recibe importante galardón internacional

Adriano Núñez está feliz y agradecido con Dios por el galardón que recibirá. (Adriano Núñez)

Adriano Núñez, quien es un reconocido director de concursos de belleza en Costa Rica, recibirá un importante galardón este sábado en reconocimiento a los más de 25 años que tiene de trayectoria en la industria de la moda y los certámenes.

El costarricense propietario de Adriano Models será distinguido con un Doctorado Honoris Causa, por parte del Consejo Mundial de Educadores Naciones Unidas por la calidad de la educación y profesionalización de la industria del embellecimiento físico, que tiene su sede en Pachuca, México.

“Se otorga a Adriano Núñez el máximo reconocimiento Doctor Honoris Causa de la belleza, a una gran celebridad de Costa Rica, quien “por causa de honor” recibirá la condecoración”, informó la organización en sus perfiles en redes sociales.

La Teja conversó con Núñez sobre este reconocimiento y dijo sentirse muy emocionado y agradecido por el galardón, aunque lastimosamente no podrá asistir este sábado a recogerlo en México debido a compromisos profesionales que tiene en Costa Rica.

“Es una noticia importante porque le da a uno más nivel en lo que uno trabaja y porque tiene que ver con la trayectoria en el área de aportes. Soy el primer tico que recibe un Doctorado Honoris Causa en esa área”, mencionó el también abogado.

“Estoy superfeliz porque me parece que es un reconocimiento bastante grande. He tenido la dicha de recibir varios premios pero nunca uno como este que se me está dando ahora. Lo recibo con toda humildad y se siente muy bonito porque tengo más de 25 años de trayectoria”, enfatizó el empresario.

Núñez tiene una agencia de modelaje y es director de varios concursos de belleza que son franquicia internacional.

Adriano Núñez tiene más de 25 años de estar vinculado a la moda y la belleza. (Cortesía)

Él considera que el premio implica todavía más compromiso de su parte en continuar potenciando y promoviendo talentos en las áreas de la belleza y el modelaje, así como un impulso para continuar haciendo bien las cosas.

Debido a que no podrá asistir presencialmente a la gala de entrega de reconocimientos, Adriano contó que participará de la actividad de manera virtual y que luego le serán enviados los títulos y los trofeos correspondientes.

¡Muchas felicidades!