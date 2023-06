Reconocido sacerdote generó roncha por foto que publicó en su aniversario de bodas

El Padre Alberto Cutié celebró su aniversario de bodas con su esposa Ruhama. Instagram.

Uno de los sacerdotes más reconocidos de Latinoamérica generó roncha por una foto que subió para celebrar su aniversario de bodas.

Se trata del padre Alberto Cutié, quien por muchos años tuvo un espacio en la tele llamado “Padre Alberto” y que en el 2009 sorprendió al mundo al anunciar que se casaría con la guatemalteca Ruhama Canellis.

El sacerdote, quien hoy tiene 51 años, se volvió adepto de la Iglesia episcopal, la cual le permitió casarse con la chapina, quien ya tenía un hijo de 14 años cuando se conocieron, pero al que Cutié reconoce como suyo. La pareja tiene dos hijos más: Camila y Alberto.

Cutié anunció en el 2009 que se iba a casar. Archivo. (Edwin Bustamante)

Cutié compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram para celebrar sus 14 años de matrimonio. En una de las imágenes, se le ve portando su sotana mientras besa a su esposa, generando todo tipo de comentarios.

Una de sus seguidoras, que se hace llamar “Wichamf” le escribió: “Padre Alberto, discúlpeme, aún no estoy preparada para ver esto. Siempre lo admiré. Mi educación religiosa fue muy estricta. La Iglesia católica, apostólica y romana a la que usted perteneció no me lo permite”.

Cutié le respondió: “Señora, soy sacerdote católico, pero no romano. La mayoría de los sacerdotes anglicanos, ortodoxos y católicos de los ritos orientales somos casados. Es un problema de cultura, no religioso. Los primeros 39 papas eran casados y besaban a sus esposas. ¡Dios la bendiga!”.