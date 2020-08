“El viernes me puse mal, se me subió la presión, me deshidraté y tuve que salir un toque para dormir un poco, pero casi no hemos podido, de hecho, de las 96 horas solo hemos descansado diez. Por suerte ya me repuse bien porque llegué a pensar que no iba a aguantar”, dijo Aleks, más conocido como “Chaparro”.